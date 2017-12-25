الكشف عن مصير "السلاح الذي قتل توباك"

كشفت شرطة لوس أنجلوس بعض المعلومات التي تتعلق بالسلاح الذي من المفترض أن مغني الراب الشهير "توباك" قتل بواسطته.

كثرت الشائعات والفرضيات حول مقتل "توباك شاكور" في التسعينيات، وخصوصا أنه كان واحدا من أشهر مغني الرّاب في تلك الفترة. واليوم وبعد مرور أكثر من 20 عاما على مقتله، عادت الشرطة الأمريكية لتكشف بعض التفاصيل عن السلاح الذي كان من المفترض أنه قتل بواسطته.

ووفقا لموقع TMZ، فقد "عثرت الشرطة الأمريكية، عام 2006، على مسدس غلوك عيار 40، وبعد معاينته وتفقد الأثر الذي تتركه خطوطه على الطلقات، تبين أنه السلاح الذي قتل بواسطته مغني الراب الشهير توباك قبل 10 سنوات، لتقوم الشرطة بتحويله بعدها إلى عملاء من هيئة الأمن الفدرالي، مسؤولين عن مكافحة الجرائم التي تتعلق بالكحول والتبغ والأسلحة والمتفجرات".

وبعدها بفترة وفقا للبيانات، "قام العملاء بفحوصات إضافية على المسدس المذكور ليتبين أنه استخدم في جريمة أخرى ارتكبت في لاس فيغاس، ليتم تسليمه بعدها لضباط الشرطة المحلية هناك الذين أجروا اختباراتهم هم أيضا وقرروا أنه ليس هو السلاح الذ قتل به توباك، بل كان مسدس غلوك آخر، وتخلصوا من المسدس بإتلافه ليختفي معه سر السلاح الذي قتل المغني الشهير".

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ولد "توباك شاكور" شرق منهاتن الأمريكية في 16 يونيو 1971، وبدأ مسيرته الفنية كمغن مغمور وأصدر عددا من الألبومات، ولكن الأمر اختلف جذريا بعد إصداره لألبوم "2Pacalypse Now" الذي أحدث ضجة وأرباحا كبيرة حينها ليصبح بعدها توباك واحدا من أشهر مغني الراب في التسعينيات.

توفي توباك، في 13 سبتمبر 1996، إثر حادث تعرض على إثره لإطلاق نار من سيارة مجهولة وبقي سر وفاته لغزا يحير عشاقه حتى يومنا هذا.

المصدر: لينتا. رو

أسعد ضاهر