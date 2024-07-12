وأشارت مؤسسات حماية الحيوان إلى أن 77 حوتا تقطعت بهم السبل على شاطئ جزيرة في أرخبيل أوركني قبالة الساحل الشمالي لاسكتلندا، وعند حضور المسعفين والفرق الطبية وهيئات إنقاذ الحيوانات تبين أن 65 حوتا فارقوا الحياة، والحيتان الـ 12 الأخرى لديها فرص ضئيلة للنجاة.

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ويشير العلماء إلى أن الحيتان تجنح إلى الشواطئ لأسباب مختلفة، فقد يحدث ذلك عندما تضل طريقها أو عندما تجد نفسها محاصرة أثناء عملية المد والجزر.

ويفترض بعض الخبراء أن بعض الحيتان التي تسبح في مجموعات قد تجنح أحيانا نحو الشط وتعلق هناك، وعندما تحاول الحيتان الأخرى مساعدتها تتعرض لنفس المشكلة.

ونوهت بعض وسائل الإعلام إلى أن الحادثة المذكورة تعتبر الأكبر من نوعها على السواحل الاسكتلندية في السنوات الأخيرة، وسببها غير معروف بعد.

المصدر: mir24.tv+وكالات