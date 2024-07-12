مباشر

الطلبات الأخيرة

    متفرقات
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 12:47 GMT

    نفوق عشرات الحيتان على الساحل الشمالي لاسكتلندا

    تداولت مواقع الإنترنت مقاطع فيديو تظهر جنوح أكثر من 70 حوتا من نوع الحيتان المجنحة الطويلة الزعانف إلى شواطئ إحدى الجزر قبالة الساحل الشمالي لاسكتلندا.

    نفوق عشرات الحيتان على الساحل الشمالي لاسكتلندا
    vk.com

    وأشارت مؤسسات حماية الحيوان إلى أن 77 حوتا تقطعت بهم السبل على شاطئ جزيرة في أرخبيل أوركني قبالة الساحل الشمالي لاسكتلندا، وعند حضور المسعفين والفرق الطبية وهيئات إنقاذ الحيوانات تبين أن 65 حوتا فارقوا الحياة، والحيتان الـ 12 الأخرى لديها فرص ضئيلة للنجاة.

    ويشير العلماء إلى أن الحيتان تجنح إلى الشواطئ لأسباب مختلفة، فقد يحدث ذلك عندما تضل طريقها أو عندما تجد نفسها محاصرة أثناء عملية المد والجزر.

    ويفترض بعض الخبراء أن بعض الحيتان التي تسبح في مجموعات قد تجنح أحيانا نحو الشط وتعلق هناك، وعندما تحاول الحيتان الأخرى مساعدتها تتعرض لنفس المشكلة.

    ونوهت بعض وسائل الإعلام إلى أن الحادثة المذكورة تعتبر الأكبر من نوعها على السواحل الاسكتلندية في السنوات الأخيرة، وسببها غير معروف بعد.

    المصدر: mir24.tv+وكالات

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    عبد الملك الحوثي: جبهة حزب الله حجزت 100 ألف ضابط وجندي إسرائيلي

    أخبار العالم

    زلة جديدة.. بايدن يخطئ في قمة الناتو ويعطى الكلمة للرئيس بوتين بدلا من زيلينسكي (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد: تلقيت عرضا مغريا في دولة خليجية بشأن عملية عاصفة الحزم (فيديو)

    أخبار العالم

    زاخاروفا تعلق على وصف بايدن لبوتين بـ"رئيس أوكرانيا"

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم

    "الزلة التي قصمت ظهر البعير" في قمة "الناتو" تثير موجة من السخرية في مواقع التواصل (فيديوهات)

    أخبار العالم العربي

    نصر الله: لا تأتي من الولايات المتحدة و"معسكرها المتقدم إسرائيل" ثقافة حياة بل ثقافة موت ودمار

    أخبار العالم

    المبعوث الأمريكي لغالانت: واشنطن سترسل شحنة من "الأسلحة الحيوية" إلى إسرائيل في الأيام المقبلة

    أخبار العالم

    موقع عبري يكشف عن اجتماع غير عادي عقده نتنياهو بعد إحراز تقدم في مفاوضات الصفقة مع حماس

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لقوات وآليات إسرائيلية في حي الشجاعية (فيديو)