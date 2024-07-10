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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 06:45 GMT

    طائرة تواجه ظاهرة طبيعية خطيرة أثناء هبوطها في مطار سعودي (فيديو)

    تداولت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قالت إنه لمحاولة هبوط خطيرة لطائرة "طيران أديل" في مطار أبها السعودي.

    طائرة تواجه ظاهرة طبيعية خطيرة أثناء هبوطها في مطار سعودي (فيديو)

    ويبدو أن الطائرة اصطدمت بدوامة هوائية حينما اقتربت لمسافة 50 قدما من المدرج، فاختل توازنها واضطرت للقيام بمناورة تعرف باسم "Rejected Landing"، والتي تعبر عن إلغاء الهبوط.

    وتعتبر هذه الدوامة الهوائية التي تسمى "Devil Dust"،  من أخطر الظواهر التي قد يواجهها الطيار أثناء الهبوط، حيث من الممكن أن تؤدي لاختلال توازن الطائرة.

    المصدر: RT

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