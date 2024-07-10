ويبدو أن الطائرة اصطدمت بدوامة هوائية حينما اقتربت لمسافة 50 قدما من المدرج، فاختل توازنها واضطرت للقيام بمناورة تعرف باسم "Rejected Landing"، والتي تعبر عن إلغاء الهبوط.

إلغاء هبوط طائرة طيران أديل في آخر لحظة بمطار أبها..



طاقم الطائرة اضطر لعمل المناورة المعروفة بإسم Rejected Landing، والتي تعبر عن إلغاء الهبوط بعد اقتراب الطائرة إلى 50 قدم من المدرج.



الفيديو المتداول أظهر وجود دوامة هوائية Devil Dust على المدرج، وتعتبر هذه الظاهرة واحدة من… pic.twitter.com/6IuJlXjjdH — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) July 9, 2024

وتعتبر هذه الدوامة الهوائية التي تسمى "Devil Dust"، من أخطر الظواهر التي قد يواجهها الطيار أثناء الهبوط، حيث من الممكن أن تؤدي لاختلال توازن الطائرة.

المصدر: RT