طائرة تواجه ظاهرة طبيعية خطيرة أثناء هبوطها في مطار سعودي (فيديو)
تداولت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قالت إنه لمحاولة هبوط خطيرة لطائرة "طيران أديل" في مطار أبها السعودي.
ويبدو أن الطائرة اصطدمت بدوامة هوائية حينما اقتربت لمسافة 50 قدما من المدرج، فاختل توازنها واضطرت للقيام بمناورة تعرف باسم "Rejected Landing"، والتي تعبر عن إلغاء الهبوط.
إلغاء هبوط طائرة طيران أديل في آخر لحظة بمطار أبها..— عشاق عالم الطيران (@AviationWG) July 9, 2024
طاقم الطائرة اضطر لعمل المناورة المعروفة بإسم Rejected Landing، والتي تعبر عن إلغاء الهبوط بعد اقتراب الطائرة إلى 50 قدم من المدرج.
الفيديو المتداول أظهر وجود دوامة هوائية Devil Dust على المدرج، وتعتبر هذه الظاهرة واحدة من… pic.twitter.com/6IuJlXjjdH
وتعتبر هذه الدوامة الهوائية التي تسمى "Devil Dust"، من أخطر الظواهر التي قد يواجهها الطيار أثناء الهبوط، حيث من الممكن أن تؤدي لاختلال توازن الطائرة.
المصدر: RT
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