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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 00:48 GMT

    الحب لا يعرف عمرا! جدة ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما الأول (فيديو)

    احتفلت جدة (63 عاما) وزوجها البالغ من العمر 26 عاما، بجنس مولودهما الأول القادم، من خلال حفل لذلك، مع قصاصات ورق ملونة ومدافع دخان تكشف عن جنس الجنين الذي لم يولد بعد.

    الحب لا يعرف عمرا! جدة ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما الأول (فيديو)

    شيريل ماكجريغور، من مدينة روما بولاية جورجيا الأمريكية، أم لسبعة أطفال وجدة لسبعة عشر طفلا، التقت بحب حياتها كوران ماكين في عام 2012 عندما كان عمره 15 عاما فقط وكان عمرها 52 عاما.

    بعد سنوات (في عام 2021)، تزوج الاثنان وسرعان ما حولتهما الرومانسية غير المتوقعة والفجوة العمرية الكبيرة بينهما إلى "عالم الأحاسيس" على "تيك توك".

    وبعد قضاء سنوات في التفاخر بحبهما عبر الإنترنت، كشف الزوجان العام الماضي أنهما سينجبان طفلا عن طريق تأجير الأرحام، لأن شيريل غير قادرة على الحمل بشكل طبيعي بسبب عمرها.

    ومؤخرا، شاركا مرة أخرى تحديثا حول طفلهما ، بينما كشفا عبر لقطات مؤثرة عن جنس الجنين.

    وفي المقطع، الذي حصد أكثر من 2.6 مليون مشاهدة، يمكن رؤية شيريل وهي ترتدي فستانا ورديا مع وشاح مكتوب عليه "Mommy to be" (سأصبح أمّا".

    حاول الزوجان بداية فرقعة بالون لاكتشاف ما إذا كانت "الأم" ستنجب بنتا أم ولدا.

    ومع ذلك، عندما خرجت القصاصات الزرقاء والوردية من البالون، أدركا أنهما قد خدعا من قبل أحبائهما وأن الكشف عن الجنس الحقيقي كان يحدث في الخارج.

    وعندما خرج الوالدان المرتقبان إلى الخارج، أمسك كل منهما بمدفع دخان.

    وبعد أن أطلقا سراحهما، اكتشفا أنهما سينجبان طفلة (فتاة).

    بمجرد أن رأت سحب الدخان الوردية في الهواء، بدأت الجدة، تهتف بصوت عال وتقفز لأعلى ولأسفل وهي تمسك بزوجها البالغ من العمر 26 عامًا.

    عانق الزوجان بعضهما البعض بشدة بينما سجل أحباؤهما اللحظة الجميلة.

    وفي التعليقات، هنأ المتابعون  الزوجين، وقال أحد الأشخاص: "أنتما زوجان لطيفان. العمر هو مجرد عمر. نرى أنكما تحبان بعضكما البعض دون قيد أو شرط"، وعلق شخص آخر قائلا: "إنها تبدو سعيدة للغاية".

    إلا أن آخرين انتقدوا "طيور الحب" بسبب فارق السن بينهما، حيث كتب أحدهم: "آمل أن تعيش لفترة كافية لتلتقي بالطفل"، وأضاف شخص آخر: "لا أعرف من هو الأكثر جنونا، هما الاثنان أم أفراد الأسرة/الأصدقاء الذين يدعمون ذلك".

    الحب لا يعرف عمرا! جدة ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما الأول (فيديو)

    المصدر: "دايلي ميل"

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