مباشر

الطلبات الأخيرة

    "القسام" تعلن استهداف جيب إسرائيلي في حي تل الهوى إعلام عبري يتحدث عن مروحيات تنقل جنودا جرحى
    متفرقات
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 16:59 GMT

    "صوت الصفعة رنان".. امرأة هندية تصفع زوجها أمام الشرطة بعد ضبطه متلبسا بالخيانة (فيديو)

    أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة هندية تصفع زوجها بكل عزم وحزم، بعد اكتشافها خيانته لها، أمام أعين رجال الشرطة.

    Gettyimages.ru

    وبحسب التقارير، وقعت الحادثة في مدينة هابور بولاية أتر برادش الهندية، حيث لحقت امرأة بزوجها الذي غادر المنزل بحجة الانشغال في العمل للقاء صديقته، ثم وصلت الزوجة الغاضبة إلى منزل تلك المرأة مع الشرطة، لتضبطه متلبسا.

    وبعد إلقاء القبض على الرجل، اعترف الرجل للسلطات بأنه كان على علاقة غرامية خارج نطاق الزواج، حيث أشارت التقارير إلى أن الرجل كان على علاقة بامرأة أخرى لمدة ثلاث سنوات.

     ولدى خروج الزوج من المنزل، استدارت المرأة وصفعته بقوة، وفي نوبة الغضب والإحراج، قام الزوج الذي كان يتحدث عبر الهاتف بصفع زوجته أمام الشرطة، ولتفادي اندلاع مشاجرة، شوهدت الشرطة بعد ذلك وهي تفصل بين الاثنين وتهدئ الوضع.

    وتداول نشطاء على منصة "إكس" مقطع الفيديو الذي حظي بمئات آلاف المشاهدات، فيما لم يتم التأكد من تاريخ التقاطه.

    وأثارت الحادثة ردود فعل عبر الإنترنت عديدة، حيث هاجمت الأغلبية الرجل لكونه عنيفا بعد ارتكابه جناية، وأخذ آخرون اللقطة بطرافة.

    وعلق أحد المستخدمين قائلا: "العلاقات الزوجية الإضافية أصبحت أمرا شائعا في وقتنا هذا"، وأضاف آخر: "صفعة ممتازة".

    المصدر: NEWS18 + RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    ستولتنبرغ: بوتين وشي ينويان هزيمة "الناتو" وواشنطن في أوكرانيا

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات الصواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)