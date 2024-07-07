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وحسب موقع "طقس العرب"، فإن أحدث نواتج المُحاكاة الحاسوبية تشير إلى توقعات بأن تتأثر أجزاء عِدة من شبه الجزيرة العربية بموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في عدد من الدول.

وبين المُتنبئون الجويون بـ"طقس العرب" أن "من المتوقع أن يشتد المرتفع الجوي في طبقات الجو العالية فوق المنطقة تدريجيا مع نهاية هذا الأسبوع بالتزامن مع تعمق المنخفض السطحي الحراري شرق شبه الجزيرة العربية ويؤدي ذلك إلى اشتداد الحر بإذن الله".

وقال المُختصون في مركز "طقس العرب" إنه "يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس مع نهاية هذا الأسبوع في العراق والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات حتى درجات حرارة أربعينية في غالبية المناطق، كما ستسجل درجة 50 مئوية في أنحاء عدة من العراق والكويت وشرق السعودية.

هذا ومن المتوقع أن تتصدر من جديد هذه الدول أعلى درجات الحرارة المُسجلة على مُستوى العالم مع نهاية الأسبوع، ذلك بعد أن تصدرت مُدن جزائرية خلال الفترة الماضية القائمة متجاوزة بذلك جميع دول الخليج.

ونبه "طقس العرب" من هذا الارتفاع المُرتقب لدرجات الحرارة إلى عدم التعرض لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار و ينصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة والمُرطبات على مدار اليوم وحتى في ساعات الليل.

المصدر: "طقس العرب"