وقال المدير العلمي للمركز الروسي للأرصاد الجوية رومان فيلفاند في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "إن الطقس في موسكو كرر اليوم الرقم القياسي لدرجة الحرارة المسجلة قبل 134 عاما، حيث كانت آخر مرة ارتفعت فيها درجة حرارة المدينة إلى +31.9 في 2 يوليو عام 1890".

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وأشار كبير المتخصصين في مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية، ميخائيل ليو، إلى أن اليوم كان الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة في تاريخ عمليات الرصد على مدى السنوات الـ 75 الماضية في موسكو ومنذ بداية عام 2024.

وفي 1 يوليو، تم تسجيل 28 رقما قياسيا لارتفاع درجات الحرارة في روسيا، أحدها في مقاطعة خيرسون (+35.9 درجة مئوية)، حيث بلغ الرقم القياسي المسجل سابق +34.7 درجة مئوية في عام 2017.

وفي مقاطعة بسكوف، وصل مقياس الحرارة إلى +34.3 درجة مئوية، حيث بلغ الرقم القياسي المسجل سابقا +30.7 درجة مئوية في عام 2022.

وفي مدينة تشيتا، تم تسجيل +34.1 درجة مئوية بعد أن كان الرقم القياسي السابق +33.8 درجة مئوية في عام 2022.

و في سان بطرسبورغ، بلغت درجة الحرارة القصوى لهذا اليوم +33.2 درجة مئوية، حيث كان الرقم القياسي السابق +31.9 درجة مئوية في عام 2022.

المصدر: نوفوستي