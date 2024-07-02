مباشر

الطلبات الأخيرة

    متفرقات
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 14:40 GMT

    الأعلى منذ 75 عاما.. درجة الحرارة في موسكو تحطم رقما قياسيا

    سجل خبراء الأرصاد الجوية يوم الثلاثاء 2 يوليو درجة حرارة قياسية في العاصمة الروسية موسكو بلغت "+31.9" درجة مئوية.

    الأعلى منذ 75 عاما.. درجة الحرارة في موسكو تحطم رقما قياسيا
    Sputnik

    وقال المدير العلمي للمركز الروسي للأرصاد الجوية رومان فيلفاند في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "إن الطقس في موسكو كرر اليوم الرقم القياسي لدرجة الحرارة المسجلة قبل 134 عاما، حيث كانت آخر مرة ارتفعت فيها درجة حرارة المدينة إلى +31.9 في 2 يوليو عام 1890".

    إقرأ المزيد
    نصائح لمرضى القلب في الطقس الحار
    نصائح لمرضى القلب في الطقس الحار

    وأشار كبير المتخصصين في مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية، ميخائيل ليو، إلى أن اليوم كان الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة في تاريخ عمليات الرصد على مدى السنوات الـ 75 الماضية في موسكو ومنذ بداية عام 2024.

    وفي 1 يوليو، تم تسجيل 28 رقما قياسيا لارتفاع درجات الحرارة في روسيا، أحدها في مقاطعة خيرسون (+35.9 درجة مئوية)، حيث بلغ الرقم القياسي المسجل سابق +34.7 درجة مئوية في عام 2017.

    وفي مقاطعة بسكوف، وصل مقياس الحرارة إلى +34.3 درجة مئوية، حيث بلغ الرقم القياسي المسجل سابقا +30.7 درجة مئوية في عام 2022.

    وفي مدينة تشيتا، تم تسجيل +34.1 درجة مئوية بعد أن كان الرقم القياسي السابق +33.8 درجة مئوية في عام 2022.

    و في سان بطرسبورغ، بلغت درجة الحرارة القصوى لهذا اليوم +33.2 درجة مئوية، حيث كان الرقم القياسي السابق +31.9 درجة مئوية في عام 2022.

    المصدر: نوفوستي

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق