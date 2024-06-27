أهمية غسل جميع أنواع الفواكه بما فيها التي لا تؤكل قشورها

تشير الدكتورة تاتيانا بوتشيخوفسكايا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن غسل جميع أنواع الفواكه قبل تناولها ضروري لتجنب الإصابة بأمراض تنتقل عبر الأغذية.

إقرأ المزيد





ووفقا لها، يعتبر Norovirus السبب للرئيسي لتفشي الأمراض بسبب الأغذية الملوثة، لذلك يجب غسل جميع الفواكه قبل تناولها بما فيها التي لا تؤكل قشورها كالبطيخ الأحمر والأصفر وغيرها.

وتقول: "يجب غسل جميع الفواكه قبل تناولها لتقليل كمية البكتيريا والتلوث السطحي الذي قد يكون موجودا، لأن الفاكهة تمر عبر العديد من الأيدي قبل أن تصل إلى المستهلك، لذلك من الضروري غسل حتى الفاكهة التي تقشر مثل البطيخ بأنواعه وغيرها".

وتشير إلى أن الخدوش الموجودة على سطح الفواكه تسهل توغل البكتيريا إلى داخلها، بالطبع يجب قطع هذا الجزء من الفاكهة، ولكن بعد غسلها.

وتقول: "ينصح بغسل الفواكه بالماء البارد الجاري لمدة دقيقة أو دقيقتين قبل تناولها. ولكن قبل ذلك يجب غسل اليدين بالماء والصابون، من أجل إزالة أي بكتيريا أو فيروسات من اليدين يمكن أن تصل إلى الطعام. وإذا كان سطح المنتج صلبا، فيمكن استخدام فرشاة أو فرك المنتج جيدا ولكن بلطف باليدين".

ووفقا لها، بعد هذه العمليات يجب تجفيف الفواكه باستخدام مناشف ورقية وبعد ذلك يمكن تناولها أو تقشيرها وتناولها.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"