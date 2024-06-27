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ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تفوز بلقب دولي (صور)

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ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تفوز بلقب دولي (صور)
instagram.com/rumy_alqahtani/
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أعلنت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني فوزها بلقب "ملكة الحرية 2024"، وذلك خلال مسابقة دولية للجمال في كوسوفو.

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وفي حسابها على "إنستغرام"، نشرت رومي القحطاني صورا لها مع وشاح الفوز، وكتبت "الحمد لله تتويج السعودية ملكة الحرية سنة 2024".

وفي إحدى الصور، ظهرت رومي القحطاني ترتدي زيا تراثيا سعوديا، بجانب المتسابقات الأخريات اللاتي ارتدين بدورهن أزياء تراثية تمثل بلدانهن.

وعلقت "القحطاني" على إحدى الصور بالقول: "ما من مجال دخلته المرأة السعودية إلا وأثبتت فيه جدارتها"، فيما لم توضح القحطاني من هي الجهة المنظمة للمسابقة.

المصدر: RT

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