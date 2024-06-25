رجل مصري يشعل زفافا ومنصات مواقع التواصل برقصه على طريقة مايكل جاكسون ببراعة (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مصري يؤدي رقصة الفنان الشهير الراحل مايكل جاكسون الشهيرة "المشي على القمر" بكل براعة وخفة في حفل زفاف.

وأظهر الفيديو الرجل، الذي قيل إنه والد العروس، وهو يؤدي حركة "المشي على القمر الشهيرة" بكل خفة ولياقة.

وأشعل والد العريس الفرح وسط تصفيق وصياح الحضور، وفي نهاية الرقصة تجمع حوله بعض الشباب وحملوه من على الأرض ارتفاعا وهبوطا، معربين عن فرحتهم وتقديرهم.

كما أشعل الفيديو منصات التواصل الاجتماعي، وسط إعجاب الكثيرين بتأديته الرقصة في هذا العمر بهذه الطريقة، حيث علق أحدهم قائلا: "ما شاء الله هذا وهو شايب.. كيف كان بشبابه؟" واضاف آخرون: "فنان".. "رقصه يجنن بصراحه".

رجل مصري يفاجئ الحضور في زواج بأتقانه التام لرقصات مايكل جاكسون 😨!

pic.twitter.com/NF7LOPrRkV — Celebs Arabic (@CelebsArabic) June 25, 2024

المصدر: RT