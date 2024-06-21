ممثل كوميدي ساخرا: "إسرائيل تحقق في جرائم حرب في أوكرانيا"؟ (فيديو)

سخر الممثل الكوميدي البريطاني باتريك سبايسر من محقق إسرائيلي في "جرائم الحرب" في أوكرانيا، كان يحضر عرضه.

وخلال تقديمه عرضا كوميديا، بدأ سبايسر محادثة مع أحد الجمهور في الصف الأول، وسأله ما هي مهنتك، ليرد الرجل قائلا إنه محقق، فسأله سبايسر: "هل هذا حقيقي؟ على ماذا تعمل الآن؟".

ورد الرجل بالقول إنه يعمل في أوكرانيا، فسأله الممثل الكوميدي: "من أين أنت؟ من بريطانيا؟".

ورد الرجل قائلا إنه من إسرائيل، فما كان من سبايسر إلا أن ضحك وقال: "من بين كل الأماكن.. أنت محقق في جرائم حرب من إسرائيل وتحقق في أوكرانيا.. أعتقد أن النداء يجب أن يأتي من الداخل"، في إشارة إلى أنه يجب أن يحقق في جرائم الحرب التي ترتكبها القزات الإسرائيلية في غزة.

المصدر: RT