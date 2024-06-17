بالفيديو.. حجاج يستريحون من الحر داخل ثلاجة مشروبات

ظهر بعض الحجاج في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يستريحون أثناء طريقهم لتأدية مناسك الحج في ثلاجة للمشروبات هربا من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

ويبدو أن الشخص الذي صور الفيديو هو حاج مصري الجنسية، حيث قال بلهجة مصرية: "تعالوا أريد أن أريكم الثلاجة بفضل كيف نستخدمها هنا بفضل الله"، ويتابع قائلا: "افتح يا سمسم"، حتى يظهر حاج آخر جالسا داخل الثلاجة والابتسامة تعلو ثغره.

وقال الشخص الذي صور الفيديو: "اللهم بارك الثلاجة قلبت تكييف على جبل عرفة".

هذا وأعلنت عدة دول عربية عن وفيات في صفوف الحجاج إثر إصابتهم بضربات شمس، وسط تحذيرات طبية ورسمية للحجاج لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة هذا العام.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن 14 أردنيا توفوا في حين بلغ عدد المفقودين 17 آخرين خلال موسم الحج في السعودية.

فيما وصل عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 9 أشخاص، حسب ما نقلت صحيفة المصري اليوم.

من جانبه، أعلن القنصل العام للمغرب بمدينة جدة السعودية، عن وفاة 5 حجاج مغاربة لأسباب صحية مختلفة.

وفي تونس، أعلن المرصد التونسي لحقوق الإنسان عن وفاة 5 حجاج تونسيين يوم السبت 15 يونيو.

المصدر: RT