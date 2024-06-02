الشرطة الأمريكية تعتقل خمسة صينيين بسبب "آيفون"

تم في الولايات المتحدة اعتقال خمسة مواطنين صينيين، لقيامهم بإعادة هواتف آيفون غير أصلية إلى المتاجر بعد شراء هواتف ذكية أصلية منها قبل ذلك.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، إنهم تمكنوا من الاحتيال على شركة آبل بمبلغ 12 مليون دولار.

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ووفقا لبيان الوزارة، تلخص مخطط الاحتيال، في قيام المدعى عليهم بإعادة أجهزة iPhone غير أصلية لكن مصنعة بشكل لا يمكن تمييزها عن الأجهزة الحقيقية، إلى متاجر Apple بموجب الضمان والمطالبة باستبدالها. بعد ذلك قامت متاجر شركة Apple بتسليم المحتالين أجهزة جديدة، ليقوموا ببيعها.

وتؤكد الوزارة أنه تم تنفيذ مثل هذه العملية 16 ألف مرة، مما أدى إلى تكبد شركة Apple خسائر لا تقل عن 12.3 مليون دولار. وخلال سنوات، تمكن المحتالون من استبدال الآلاف من أجهزة iPhone وiPad وأجهزة Apple الأخرى.

وبحسب مواد التحقيق، استخدم المجرمون هذا المخطط في الفترة من ديسمبر 2014 إلى مارس 2024، وتم تنسيق جميع أفعالهم من الصين، حيث حصلوا منها على أجهزة مقلدة.

ووضع المحتالون على الأجهزة المزيفة أرقام تعريف مسروقة من أشخاص حقيقيين لديهم ضمان نشط من AppleCare. يعتقد أنه بسبب تصرفات المحتالين، ربما فقد المستخدمون الحقيقيون الضمان الخاص بهم.

المصدر: غازيتا رو