3 مغاربة كانوا مختطفين في ميانمار يصلون إلى مطار الدار البيضاء

وصل ثلاثة مواطنين مغاربة كانوا مختطفين في ميانمار لدى شبكة إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر والجريمة السيبرانية، صباح اليوم السبت، إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

أفاد مصدر مطلع بأن العائدين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 28 سنة و38 سنة، قدموا إلى أرض الوطن على متن رحلة جوية من لاووس إلى الدار البيضاء مرورا بالدوحة.

وباشرت المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها الأولية مع المختطفين من أجل تحديد ظروف وملابسات التحاقهم بميانمار.

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كما تهدف التحقيقات، أيضا، لرصد الخلفيات الحقيقية لواقعة الاختطاف، والامتدادات المحتملة للشبكة المتورطة في هذه الأفعال الإجرامية، وارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للأشخاص والمهاجرين.

المصدر: هيسبرس