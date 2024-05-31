حيلة مدهشة لإبعاد الحشرات عن منزلك

نشرت إحدى الشخصيات المؤثرة في مجال التنظيف حيلة مدهشة لإبعاد الحشرات والعناكب عن المنازل.

وقالت كيم، المعروفة بـ @cleaning.yourhome على "تيك توك"، لمتابعيها البالغ عددهم 1.7 ألف مستخدم: "العناكب تكره الحمضيات، لذا يمكن مسح جدران المنزل بزيت البرتقال العطري. كما يمكن فرك زيت النعناع حول النوافذ لطرد الحشرات الزاحفة!".

وسرعان ما أثار المنشور عددا لا يحصى من التعليقات، حيث بدا أن العديد من المستخدمين حريصون على تجربة الحيلة بأنفسهم.

إقرأ المزيد

ويُعتقد أن الزيوت العطرية، مثل النعناع والبرتقال، تعمل على طرد الحشرات بسبب رائحتها القوية. وقال الخبراء إن العناكب تتذوق وتشتم محيطها باستخدام أرجلها، لذا فإن الرائحة النفاذة من هذه الزيوت تكون طاغية إلى حد ما.

وزعمت آنا لويزا، وهي مؤثرة أخرى في مجال التنظيف، أن زيت النعناع يعمل على إبعاد النمل أيضا، وعادة ما تملأ نصف زجاجة بالماء و20 قطرة من النعناع، ​​قبل رشها على أبواب ونوافذ منزلها.

وأضافت عبر حسابها على "إنستغرام": "ذباب الفاكهة لا يحب رائحة الخل الأبيض، لذا ضع وعاء صغيرا منه بالقرب من فاكهتك لإبعادها".

المصدر: ميرور