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تونس.. وفاة امرأتين وإصابة 11 راكبا في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة ثقيلة

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تونس.. وفاة امرأتين وإصابة 11 راكبا في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة ثقيلة
RT / onpc.nat.tn
تونس.. وفاة امرأتين وإصابة 11 راكبا في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة ثقيلة
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لقيت امرأتان حتفهما وأصيب 11 شخصا بجروح في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة ثقيلة في معتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس جنوب تونس.

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية يوم الجمعة إن حادث مرور وقع في ساعة متأخرة من يوم الخميس 30 مايو وتمثل في اصطدام حافلة ذات لوحة منجمية ليبية بشاحنة ثقيلة بالطريق السريعة "أ 1" بالنقطة الكيلومترية 341 مستوى معتمدية الصخيرة.

وأفاد بأن الحادث أدى إلى وفاة امرأتين (80 سنة و57 سنة) وإصابة 11 راكبا بإصابات متفاوتة الخطورة.

وصرح المصدر بأنه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى الجامعي بصفاقس.

المصدر: RT

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