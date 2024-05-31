تونس.. وفاة امرأتين وإصابة 11 راكبا في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة ثقيلة
RT / onpc.nat.tn
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xnev
لقيت امرأتان حتفهما وأصيب 11 شخصا بجروح في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة ثقيلة في معتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس جنوب تونس.
وقال المتحدث باسم الحماية المدنية يوم الجمعة إن حادث مرور وقع في ساعة متأخرة من يوم الخميس 30 مايو وتمثل في اصطدام حافلة ذات لوحة منجمية ليبية بشاحنة ثقيلة بالطريق السريعة "أ 1" بالنقطة الكيلومترية 341 مستوى معتمدية الصخيرة.
وأفاد بأن الحادث أدى إلى وفاة امرأتين (80 سنة و57 سنة) وإصابة 11 راكبا بإصابات متفاوتة الخطورة.
وصرح المصدر بأنه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى الجامعي بصفاقس.
المصدر: RT