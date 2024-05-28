أحد ركاب سفينة نظيرة لـ"تيتانيك" يلقى حتفه بعد سقوطه من على متنها

أسفرت الرحلة الدورية لأكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" ( Icon of the Seas) عن وقوع مأساة على متنها.

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن رجلا مجهولا سقط في الماء في الليلة الأولى من رحلته التي كانت مقررة لمدة أسبوع، وكانت السفينة في ذلك الوقت على بعد 300 ميل فقط من ميناء ميامي، وفور وقوع الحادث، بدأ طاقم السفينة بعملية الإنقاذ. وساعد في تنفيذها 2350 شخصا من العاملين على متنها.

إقرأ المزيد

وقال خفر السواحل: "قامت السفينة السياحية بتشغيل أحد قوارب النجاة الخاصة بها، وعثرت على الرجل وأعادته إلى متنها".

ومع ذلك، لم تنتهي القصة نهاية سعيدة، فقد تم العثور على الرجل بالفعل، لكنه كان في حالة حرجة، وسرعان ما توفي متأثرا بجراحه.

يذكر أن أن سفينة Icon of the Seas تم إطلاقها في مطلع عام 2024 لتصبح أكبر سفينة سياحية في العالم، وفي الحقيقة أثارت مخاوف كثيرة بين الخبراء الذين تساءلوا ما إذا كان مصير "تيتانيك" ينتظر "أيقونة البحار"!.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا