عددهم يفوق سكانها.. ضريح يكرم القطط في جزيرة يابانية شهيرة (صور)

على جزيرة صغيرة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان يقدم الزائرون القرابين في ضريح للأوصياء المحليين غير المتوقعين: القطط.

"نيكو جينجا"، أو ضريح القطط، يصور القطط على أنها ملائكة حراسة لتاشيروجيما، حيث يفوق عدد القطط عدد البشر.

وتقول الأسطورة إن الجزيرة كانت مشهورة بتربية دودة القز، وكان المزارعون يحتفظون بالقطط لأنهم كانوا يطردون الفئران، ويحمون شرانق دودة القز من القوارض.

Are you familiar with 'Tashirojima,' the cat-filled island in Ishinomaki City, Miyagi Prefecture? While it's quite difficult to get there, as soon as you arrive, it's a paradise for cat lovers!#Travel#WritingCommunity#cathttps://t.co/SuHk0Q3GPPpic.twitter.com/QhVi126maL — Japan Explorations⛩️🗼🎌 (@super_tourism) February 16, 2024

كما يعتقد الصيادون في الجزيرة تقليديًا أن القطط تجلب الحظ السعيد، بما في ذلك كميات كبيرة من الأسماك. وتقول أسطورة أخرى إن الصيادين كانوا يراقبون سلوك القطط للحصول على نصائح حول الطقس القادم قبل التوجه إلى البحر.

وتعايش سكان الجزر لفترة طويلة مع القطط. لكن في أحد الأيام، أصاب صياد قطة عن طريق الخطأ أثناء عمله. وشعورا بالأسف على الإصابة، قام سكان الجزيرة ببناء ضريح للقطط.

Tashirojima (田代島) is one of the several cat islands one can find in Japan. Off the coast of Ishinomaki, Miyagi, this small island has earned its reputation for having more cats than human inhabitants. What a ‘purr’fectly delightful place to visit for a memorable experience! pic.twitter.com/iqLCGoYxCd — Consulate-General of Japan in Chicago (@JpnCons_Chicago) July 13, 2023

وتاشيروجيما هي جزء من مدينة إيشينوماكي في محافظة مياغي في منطقة توهوكو، والتي أصبحت مشهورة بعد أن دمر تسونامي المنطقة، في أعقاب زلزال هائل بلغت قوته 9 درجات في 11 مارس 2011.

ويعيش في تاشيروجيما أكثر من 100 قطة، إلى جانب حوالي 50 شخصا، وفقا لموقع المدينة الإلكتروني.

AP

وعلى طول طريق مرصوف يمتد حوالي كيلومترين (1.2 ميل) بين مينائي الجزيرة، تقوم القطط بتنظيف نفسها وتختلط مع القطط الأخرى.

ويوجد عدد قليل من المقاهي والنزل، ولكن لا توجد متاجر لتأجير السيارات أو محطات الوقود أو وسائل النقل العام. ومن المتوقع أن يسير السائحون صعودا وهبوطا على تلال الجزيرة أثناء زيارتهم.

واعتادت معظم القطط على السياح، الذين يمكن رؤيتهم وهم يداعبون الحيوانات الصديقة في جميع أنحاء الجزيرة.

AP

المصدر: أ ب