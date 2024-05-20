مسافرة تتقدم بشكوى ضد شركة "مصر للطيران" بسبب "دودة في وجبة طعام"

تقدمت الراكبة هادية عبد الله، المسافرة للكويت، بشكوى ضد شركة "مصر للطيران" لوجود مشاكل في وجبة الطعام المقدمة لها خلال الرحلة، بعد عثورها على "دودة في الوجبة".

وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر أنه "تم تحرير محضر إثبات على رحلة رقم 620 القاهرة - الكويت في تمام الساعة 18:30، لراكبة تدعى هادية عبد الله لوجود دودة حية تم اكتشافها بعد تناولها طبق الحلو".

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وأشارت إلى أنه "تم التحفظ على الطبق، وتحرير المحضر اللازم، وتقدمية للجهات المختصة".

واشتكت مسافرة على أحد رحلات "مصر للطيران" المتجهة إلى قوانغتشو الصينية، في وقت سابق، من تأخر الطائرة التي حملت رقم msr 958، مشيرة إلى أن الطائرة كان من المفترض أن تتحرك الساعة 12:20 صباحا ولكن حدث هناك عطل في الطائرة.

المصدر: "القاهرة 24"