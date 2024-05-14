"دار سوذبيز" تعرض عقدا من الألماس الأصفر بـ6 ملايين دولار (فيديو)

من المتوقع أن يطرح بروش من الألماس الأصفر شبيه بالذي ارتدته الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية للبيع بنحو 6 ملايين دولار في مزاد تنظمه "دار سوذبيز" في جنيف هذا الأسبوع.

وألماسة "ألنات"، التي تحمل اسم مالكها الأول وهو رياضي بريطاني، هي حجر نادر ذو لون أصفر زاهي ويبلغ وزنها 101.29 قيراط.

وقامت دار كارتييه بتركيبها مستخدمة تصميما زهريا يشبه إلى حد كبير ألماسة "ويليامسون" الوردية التي ارتدتها الملكة إليزابيث، والتي قدمت لها كهدية زفاف في عام 1947.

وقالت "سوذبيز" إن ألماسة أخرى غير مركبة ولا تشوبها شائبة من الداخل يزيد وزنها عن 37 قيراطا ستعرض للبيع في نفس المزاد اليوم الثلاثاء.

Take a close look at one of the world’s most significant and historical Fancy Vivid Yellow diamonds: the 101.29 carat Allnatt Diamond. It was elegantly mounted into a diamond flowerhead brooch by Cartier in the 1950s.



Offered in the Magnificent and Noble Jewels auction at… pic.twitter.com/IhaloexmA0 — Sotheby's (@Sothebys) May 13, 2024

المصدر: economic times