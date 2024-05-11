 
مباشر

غسل الفواكه والخضروات بمواد التنظيف قد يؤثر سلبا في الصحة

متفرقات

غسل الفواكه والخضروات بمواد التنظيف قد يؤثر سلبا في الصحة
Sputnik Ilya Pitalev
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xhkx

يمكن ألا يكون استخدام المنتجات الخاصة لإزالة المبيدات الحشرية والملوثات الطبيعية من الفواكه والخضروات فعالا، كما قد تخترق قشر ولب الفواكه، وبالتالي تؤثر سلبا في الصحة.

إقرأ المزيد
الطريقة الصحيحة لغسل الفواكه والخضروات
الطريقة الصحيحة لغسل الفواكه والخضروات

ويشير باحثون في مجال علم سلامة الأغذية من جامعة ولاية كولورادو، إلى أنه من الأفضل غسل الفواكه والخضروات بما فيها الورقية بالماء الجاري لأن الماء فعال في إزالة المبيدات الحشرية والبكتيريا والأوساخ والآفات مثل المنظفات الكيميائية.

ووفقا لهم، قد تكون المنظفات الكيميائية في بعض الحالات خطيرة خاصة عند الإفراط في استخدامها من أجل تنظيف الفواكه والخضروات لأن المواد الكيميائية قد تخترق قشر الفاكهة وتتوغل في لبها، ما قد يؤدي إلى التسمم والحساسية.

وينصح الباحثون بتقشير الفواكه والخضروات قبل تناولها وشراء المنتجات الأقل عرضة لامتصاص المبيدات الحشرية. بالإضافة إلى ذلك، يحذرون من غسل الفواكه والخضروات مباشرة بعد شرائها. لأن تخزين الأطعمة الرطبة يمكن أن يسبب نموا سريعا للبكتيريا الضارة على سطحها.

المصدر: gazeta.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)