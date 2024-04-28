 
مباشر

"700 متر قماش".. العراق يدخل موسوعة "غينيس" بأكبر دشداشة في العالم (صور)

متفرقات

العراق يدخل موسوعة "غينيس" بأكبر دشداشة في العالم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xfy9

دخلت مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار العراقية موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية بعد تصميم وتنصيب أكبر "دشداشة" في العالم أمام أحد المجمعات السكنية.

وأشار أصحاب الفكرة في بيان لهم إلى أنهم اشتروا لهذا الغرض أكبر ماكينة خياطة في العراق، واستخدموا 700 مترا من القماش.

وأكد أحد المساهمين في هذا العمل أن طول الدشداشة بلغ 22.3 متر وعرضها 8.4 متر ووزنها 160  كيلوغراما، بينما بلغ وزن الصبة الخرسانية للبرج الحامل للثوب 65 طنا.

العراق يدخل موسوعة "غينيس" بأكبر دشداشة في العالم

وكشف أن خياطتها استغرقت عمل أكثر من 70 يوما.

وقال: "تواصلنا مع موسوعة غينيس وحصلنا على اعتماد عالمي، علما أن الرقم السابق المسجل في الموسوعة هو لدشداشة طولها 13.7 أمتار وعرضها 5.5 أمتار.

وأكد أن اختيارهم تصميم وخياطة الدشداشة إنما هو لتسليط الضوء والاعتزاز بالثقافة والزي العربي "ولنثبت من خلالها للعالم أن مدن العراق تتطور وفيها حركة إعمار".

المصدر: وسائل إعلام عراقية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا