"700 متر قماش".. العراق يدخل موسوعة "غينيس" بأكبر دشداشة في العالم (صور)

دخلت مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار العراقية موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية بعد تصميم وتنصيب أكبر "دشداشة" في العالم أمام أحد المجمعات السكنية.

وأشار أصحاب الفكرة في بيان لهم إلى أنهم اشتروا لهذا الغرض أكبر ماكينة خياطة في العراق، واستخدموا 700 مترا من القماش.

#مدينة_التراث_العربي

الرمادي تدخل موسوعة غينيس بـ أكبر دشداشة في العالم عبر شراء أكبر ماكنة خياطة في العراق.. واستخدم ٧٠٠ متراً من القماش ويبلغ وزنها ١٦٠ كغم ،رفعت على برج خرساني يبلغ وزنه ٦٥ طن.

وتم وضعها امام مجمع كاردن ستي الرمادي.



#العلوانيpic.twitter.com/x158VudvG0 — محمد سعود العلواني (@M_ohmd5) April 27, 2024

وأكد أحد المساهمين في هذا العمل أن طول الدشداشة بلغ 22.3 متر وعرضها 8.4 متر ووزنها 160 كيلوغراما، بينما بلغ وزن الصبة الخرسانية للبرج الحامل للثوب 65 طنا.

وكشف أن خياطتها استغرقت عمل أكثر من 70 يوما.

وقال: "تواصلنا مع موسوعة غينيس وحصلنا على اعتماد عالمي، علما أن الرقم السابق المسجل في الموسوعة هو لدشداشة طولها 13.7 أمتار وعرضها 5.5 أمتار.

وأكد أن اختيارهم تصميم وخياطة الدشداشة إنما هو لتسليط الضوء والاعتزاز بالثقافة والزي العربي "ولنثبت من خلالها للعالم أن مدن العراق تتطور وفيها حركة إعمار".

المصدر: وسائل إعلام عراقية