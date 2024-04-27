ترتيب الدول العربية التي حصلت على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة

كشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 أن عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة عالميا وصل إلى 562 ألفا.

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وحسب التقرير، جاء ترتيب الدول العربية التي حصلت على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا حسب دول المنشأ كالآتي:

مصر: 5944.

الأردن: 5457.

اليمن: 5323.

المغرب: 4729.

الجزائر: 4657.

السودان: 2878.

العراق: 2272.

سوريا: 2100.

لبنان: 1793.

السعودية: 1094.

الصومال: 837.

الإمارات: 716.

ليبيا: 558.

الكويت: 541.

قطر: 365.

تونس: 306.

موريتانيا: 169.

جيبوتي: 69.

البحرين: 53.

سلطنة عمان: 47.

جزر القمر: 4.

جدير بالذكر أن تأشيرات الهجرة تمكن المواطنين الأجانب من الهجرة إلى الولايات المتحدة للعيش والعمل دون أي من القيود المرتبطة بالتأشيرات لغير المهاجرين.

وتتيح للمهاجرين الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ويتم منح تأشيرات الهجرة على أساس: العلاقات الأسرية، والعمل، واللجوء أو الاختيار في برنامج الهجرة المتنوعة.

المصدر: "سي إن إن"