بريطانيا..إعصاران يجتاحان بعض المناطق و450 ضربة صاعقة تصل إلى الأرض (فيديوهات + صور)

تعرضت بريطانيا اليوم الاثنين لإعصارين على الأقل، اجتاحا الأشجار والبيوت المتنقلة، حيث وضع مكتب الأرصاد الجوية البلاد في حالة تأهب تحسبا لعواصف خطيرة تبلغ سرعتها 55 ميلا بالساعة.

وقد ضرب الأول منطقة كنوتون، مما أدى إلى إتلاف السيارات وتكسر القرميد في حوالي الساعة 6.30 صباحا، والتقطت كاميرات المراقبة لحظة انقلاب بيت متنقل على أحد الممرات.

واجتاح الإعصار الثاني منطقة وست بريدجفورد في نوتنغهام في حوالي الساعة 7.30 صباحا، مما أدى إلى تناثر القرميد والبلاط على الطرق بعد تضرر المرائب والمباني الملحقة.

إقرأ المزيد

واليوم أيضا، أُغلقت الجسور والقلاع والمتنزهات ونوادي الغولف والأسواق في جميع أنحاء بريطانيا بسبب الرياح العاتية، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا من هبوب رياح قوية.

وأضاف خبراء الأرصاد أنهم رصدوا 450 ضربة صاعقة وصلت إلى الأرض صباح اليوم.

وكانت حدائق "كيو" في لندن هي الأكثر إغلاقا بسبب الطقس، في حين تم أيضا إغلاق جسر "سيفيرن M48" الذي يربط إنجلترا وويلز.

كما تم إغلاق المتنزهات في جميع أنحاء لندن، إلى جانب بعض المواقع الأثرية ومواقع التراث الإنجليزي بما في ذلك أجزاء من قلعة "Dover" في كينت.

ولم تتمكن الأسواق ونوادي الغولف أيضا من فتح أبوابها بسبب الطقس بعد أن قال مكتب الأرصاد الجوية إن إنجلترا وويلز ستواجهان رياحا شديدة تبلغ سرعتها 55 ميلا في الساعة وأمطارا غزيرة.

المصدر: "دايلي ميل"