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معجزة الرقم 7.. صدفة تنقذ طفلا من موت محقق (صور+ فيديو)

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معجزة الرقم 7.. صدفة تنقذ طفلا من موت محقق (صور+ فيديو)
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نجا طفل يبلغ من العمر 4 سنوات من موت محقق بعد أن اتجه نحوه قرص هوكي بشكل مباشر في المدرجات خلال حضوره مع والدته مباراة في دوري الهوكي الأمريكي الأسبوع الماضي.

وشاءت الأقدار أن يتواجد الشاب أندرو بودولاك، 28 عاما، بالمكان في تلك اللحظة ليقوم بسرعة بالتصدي إلى القرص، وإبعاده عن رأس الطفل ناصر ديفيس، الذي بدا عليه الذعر الشديد، خلال الفترة الثالثة من مباراة هوكي كليفلاند مونسترز، صحبة والدته آسيا ديفيس.

وفي فيديو على "تيك توك"، تحدثت آسيا عن تفاصيل الحادث المروع الذي كان على وشك الوقوع، واصفة كيف طار القرص في السماء مباشرة نحو رأس ناصر.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي التقطه صديق ديفيس أثناء المباراة، الأم وهي تصرخ "يا إلهي!" بينما يطير القرص تجاههم. ويمكن رؤية بودولاك وهو يقفز فجأة ويحاول حماية الطفل.

معجزة الرقم 7.. صدفة تنقذ طفلا من موت محقق (صور+ فيديو)

وتوسلت الأم إلى متابعيها على "تيك توك" لمساعدتها في العثور على بودولاك، الذي قالت إنه يستحق شكرا آخر لتدخله وإبعاد الخطر عن الصبي.

وبعد ساعات قليلة، بلغت نسبة مشاهدات الفيديو 2 مليون، وتمكنت ديفيس من التواصل مع بودولاك.

معجزة الرقم 7.. صدفة تنقذ طفلا من موت محقق (صور+ فيديو)

من جهته، قال بودولاك إن غريزته الأولى كانت القفز أمام القرص المسرع، ومد يده أمام وجه الصبي الصغير لحمايته، مضيفا: "لقد كانت تجربة مجنونة".

وأشار الشاب إلى أنه كان يجلس في القسم 107، الصف 7، والمقعد 7، لتعتبر ديفيس أن الرقم سبعة هو رقم حظها.

معجزة الرقم 7.. صدفة تنقذ طفلا من موت محقق (صور+ فيديو)

وقالت لبودولاك: "كان من المفترض أن تكون هناك. أنت شخص مميز حقا"، ليجيبها: ""كل شيء يحدث لسبب ما، أليس كذلك؟".

وتمت دعوة الأصدقاء الجدد مرة أخرى إلى فريق كليفلاند مونسترز، حيث حظي ناصر بشرف إسقاط القرص قبل مباراة السبت الماضي.

معجزة الرقم 7.. صدفة تنقذ طفلا من موت محقق (صور+ فيديو)

المصدر: NBC

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