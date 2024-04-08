إندونيسيا.. بركان ينفث حممه وسط تأهب لإجلاء السكان (فيديو)

بدأ أنشط البراكين في إندونيسيا "ماونت مارابي" في جزيرة جاوة بالثوران بعد سلسلة من الزلازل غير العادية حول العالم، وتدفقت الحمم البركانية ووصلت إلى بعد 2 كيلومتر تقريبا عن الفوهة.

وعلى إثر ذلك أعلنت السلطات المحلية عملية إجلاء السكان.

يشار إلى أنه في يوم الأحد 14 يناير الماضي ثارت براكين في ناحيتين مختلفتين من العالم، فمع ثوران إيسلندا ثار بركان جبل مارابي أيضا.

Mount Merapi barst uit in Indonesië, met een waargenomen askolomhoogte van 1500 meter boven de krater.

> Daar gaan onze miljarden om die 0,0000036° graad opwarming tegen te gaan. pic.twitter.com/P2zlCKIXpU — Michel (@Michel_28_31) April 3, 2024

المصدر: RT