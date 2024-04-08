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إندونيسيا.. بركان ينفث حممه وسط تأهب لإجلاء السكان (فيديو)

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إندونيسيا.. بركان ينفث حممه وسط تأهب لإجلاء السكان (فيديو)
Globallookpress
حمم بركانية تنطلق من "ماونت مارابي" في إندونيسيا - (صورة أرشيفية).
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بدأ أنشط البراكين في إندونيسيا "ماونت مارابي" في جزيرة جاوة بالثوران بعد سلسلة من الزلازل غير العادية حول العالم، وتدفقت الحمم البركانية ووصلت إلى بعد 2 كيلومتر تقريبا عن الفوهة.

وعلى إثر ذلك أعلنت السلطات المحلية عملية إجلاء السكان.

يشار إلى أنه في يوم الأحد 14 يناير الماضي ثارت براكين في ناحيتين مختلفتين من العالم، فمع ثوران إيسلندا ثار بركان جبل مارابي أيضا.

المصدر: RT

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