 
مباشر

كيف تغير الإبل "وبرها" مع بداية الصيف؟.. مقطع فيديو متداول يظهر التفاصيل (فيديو)

متفرقات

كيف تغير الإبل
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x99q

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف تغير الإبل وبرها بعد نهاية فصل الربيع وبداية الصيف.


وأبان مقطع الفيديو شخصا يزيل "الوبر" الذي يكسو الجمل ويحميه من الشتاء القارس، وكأنه غطاء من الملابس.

وتفاعل نشطاء مع مقطع الفيديو، موضحين أن فصل الشتاء هو الوقت الذي ينمو فيه هذا "الوبر".

جدير بالذكر أن هذا الوبر يُعرف في بعض الدول باسم "المويلس"، وهو ينمو بشكل تدريجي، خاصة على منطقة السنام والجانبين من الأعلى.
ويُعتبر "صوف الناقة" من أفضل أنواع الصوف لأنه لا يسبب التعرق ويسمح بمرور الهواء.

أما عملية إزالة هذا الوبر، فيطلق عليها في بعض المناطق اسم "طِيار الوبر".

كيف تغير الإبل

إقرأ المزيد
"مصاص دماء".. العثور على مخلوق نادر على أحد الشواطئ البريطانية

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا