كندية تستنسخ قطها بعد موته (فيديو)

استنسخت الكندية كريس ستيوارت قطها الأليف بعد موته مقابل 50 ألف دولار.

قامت الكندية كريس ستيوارت باستنساخ قطها بعد عامين من موته. وأوضحت المرأة سبب قرارها على شبكة "سي بي إس" التلفزيونية.

وقالت إنه في يناير عام 2022 لقي قطها "بير" البالغ من العمر خمس سنوات حتفه في حادث مروري. استطاعت حينها إنقاذ الحمض النووي لحيوانها الأليف وراجعت شركة ViaGen لاستنساخ الحيوانات الأليفة في تكساس. وفي البداية لم تنجح عمليات نقل الأجنة الأربعة الأولى إلى قطط بديلة. وبعد عامين فقط في 10 يناير عام 2024، ولد قطان صغيران مستنسخان Bear Bear وHoney Bear. حيث أمضيا الأسابيع الثمانية الأولى مع والدتهما، ثم نقلتهما كريس ستيوارت إلى منزلها.

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وقالت صاحبة القطين السعيدة إن" كلاهما يشبهان (بير)، وهما شبلان شجعان وجريئان". وصرحت بأن أسرتها كانت لديها حيوانات أليفة منذ أن كانت في الثانية من عمرها، لكن بير كان "الأذكى" بينها. وأوضحت سبب قرارها باستنساخ القط بالقول إنها "شعرت أن بير كان ينبغي أن يعيش لفترة أطول".

وحسب كريس فإن عملية الاستنساخ كلفتها حوالي 50 ألف دولار.

وقال كيري بومان عالم الأخلاقيات الحيوية بجامعة "تورونتو" في حديث أدلى به لشبكة "سي بي إس" إن عملية الاستنساخ تقضي بوضع الحمض النووي الحيواني في الجنين. وبعد ذلك يتم نقله إلى رحم القطة البديلة التي تحمل وتلد الأشبال بشكل طبيعي. وأشار الطبيب إلى أن الأجنة المستنسخة يمكن أن تشكل خطرا على الإناث البديلة، كما أن معدل الحمل الناجح لأجنة الحيوانات المستنسخة أقل من 5%. لكن عادة لا تعيش الحيوانات طويلا، وتصبح عرضة لتشوهات جسدية مختلفة.

المصدر: أر بي كا. رو