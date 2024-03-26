 
مباشر

كندية تستنسخ قطها بعد موته (فيديو)

متفرقات

كندية تستنسخ قطها بعد موته (فيديو)
fishki.net
الكندية مع قطيها المستنسخين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8c1

استنسخت الكندية كريس ستيوارت قطها الأليف بعد موته مقابل 50 ألف دولار.

قامت الكندية كريس ستيوارت باستنساخ قطها بعد عامين من موته. وأوضحت المرأة سبب قرارها على شبكة "سي بي إس" التلفزيونية.

وقالت إنه في يناير عام 2022 لقي قطها "بير" البالغ من العمر خمس سنوات حتفه في حادث مروري. استطاعت حينها إنقاذ الحمض النووي لحيوانها الأليف وراجعت شركة ViaGen لاستنساخ الحيوانات الأليفة في تكساس. وفي البداية لم تنجح عمليات نقل الأجنة الأربعة الأولى إلى قطط بديلة. وبعد عامين فقط في 10 يناير عام 2024، ولد قطان صغيران مستنسخان  Bear Bear وHoney Bear. حيث أمضيا الأسابيع الثمانية الأولى مع والدتهما، ثم نقلتهما كريس ستيوارت إلى منزلها.

كندية تستنسخ قطها بعد موته (فيديو)
hahaland.ru
صورة أرشيفية

وقالت صاحبة القطين السعيدة إن" كلاهما يشبهان (بير)، وهما شبلان شجعان وجريئان". وصرحت بأن أسرتها كانت لديها حيوانات أليفة منذ أن كانت في الثانية من عمرها، لكن بير كان "الأذكى" بينها. وأوضحت سبب قرارها باستنساخ القط بالقول إنها "شعرت أن بير كان ينبغي أن يعيش لفترة أطول".

وحسب كريس فإن عملية الاستنساخ كلفتها حوالي 50 ألف دولار.

وقال كيري بومان عالم الأخلاقيات الحيوية بجامعة "تورونتو" في حديث أدلى به لشبكة "سي بي إس" إن عملية الاستنساخ تقضي بوضع الحمض النووي الحيواني في الجنين. وبعد ذلك يتم نقله إلى رحم القطة البديلة التي تحمل وتلد الأشبال بشكل طبيعي. وأشار الطبيب إلى أن الأجنة المستنسخة يمكن أن تشكل خطرا على الإناث البديلة، كما أن معدل الحمل الناجح لأجنة الحيوانات المستنسخة أقل من 5%. لكن عادة لا تعيش الحيوانات طويلا، وتصبح عرضة لتشوهات جسدية مختلفة. 

المصدر: أر بي كا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا