 
مباشر

النيران تشتعل بمنطاد إثر اصطدامه بأسلاك كهرباء (فيديو)

متفرقات

النيران تشتعل بمنطاد إثر اصطدامه بأسلاك كهرباء (فيديو)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x76n

اصطدم منطاد بأسلاك كهرباء على طريق سريع في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، وتم التقاط الحادث بواسطة كاميرا تابعة لوزارة النقل.

وفي الفيديو يمكن رؤية المنطاد آتيا من بعيد ليلامس الأسلاك كابل الكهرباء ذات التوتر العالي، لتتطاير عندها الشرارات.

وقالت شرطة روتشستر إن المنطاد كان يحاول الهبوط في أحد الحقول عندما دفعته عاصفة من الرياح إلى خط الكهرباء. وكان هناك ثلاثة ركاب داخل السلة، وأبلغ عن إصابة اثنين منهم بجروح طفيفة.

كما أدت الأسلاك المشتعلة إلى إشعال حريق في العشب حينما كان العمال يحاولون إخماد الحريق المشتعل في المنطاد.

المصدر: قناة kvrr المحلية الأمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين