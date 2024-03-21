فيل يهاجم حافلة سياح (فيديو)

حاول فيل غاضب رفع حافلة مليئة بالسياح بأنيابه قبل أن يضربها بقوة على الأرض ليس مرة واحدة بل مرتين، في لحظات مرعبة تم تصويرها من قبل أحد الأشخاص.

ومن الفيديو يمكن سماع بكاء الركاب بينما يصرخ السائق بصوت عال في حديقة بيلانيسبيرج الوطنية بالقرب من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ليبتعد عن السيارة.

لكن على الرغم من صراخ المرشد السياحي بصوت على الحيوان قائلا: "تحرك، تحرك" بينما كان يضرب جانب شاحنته المفتوحة، لم يتم ردع الفيل، وداس بقدميه على السياح الذين كانوا يأملون في الشروع في جولة السفاري الخاصة بهم.

وعند الدخول في جولة ثانية، أطلق المخلوق الذي يبلغ طوله 11 قدما نهيما عاليا قبل أن يضع أنيابه الضخمة تحت السيارة ليسحبها نحو السماء ومن ثم يضربها أرضا.

وفي المقطع الذي ظهر على الإنترنت في 19 مارس، ظهر الفيل الغاضب مبتعدا عن الحافلة، وهو يرفرف بأذنيه الواسعتين بقوة، بينما يحاول السائق المرعوب القيادة بعيدا عن الفيل الذي يبدو أنه يتجه لخوض معركة ثالثة مع حمل الشاحنة.

لكن السائق شبك راحتيه معا وقال: "لا. كفى، كفى، كفى، كفى". بينما يحاول الهروب، بقي الحيوان الغاضب ينظر نحو السيارة حتى تنتهي اللقطات.

ولم يصب أحد على متن الحافلة بأذى نتيجة الحادث، بحسب وسائل إعلام محلية.

المصدر: "ديلي ميل"