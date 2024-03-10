الولايات المتحدة.. سقوط 3 قتلى بإطلاق نار خلال حفل خاص

قتل 3 أشخاص وأصيب أربعة آخرون في حادثة إطلاق نار في مدينة "جونزبورو" بولاية أركنساس، بحسب الشرطة المحلية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن خلافا نشب في حفل خاص استمر حتى ساعات الصباح من يوم الأحد.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على شبكات التواصل الاجتماعي: "توفيت امرأة ورجل، متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية. القتيلان كانا معروفين للجاني. وتم التعرف على القتيل الثالث وهو الجاني نفسه.

ويعتقد المحققون أن ثلاثة من بين الجرحى الأربعة لا علاقة لهم بالجاني، وتم نقل أحد الضحايا إلى المستشفى بسيارة إسعاف، بينما وصل ثلاثة آخرون إلى المستشفى بسيارات خاصة.

وأضاف البيان: التحقيقات مستمرة، ولا توجد مؤشرات على وجود أخطار حالية قائمة تهدد العامة.

المصدر: نوفوستي