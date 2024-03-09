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جورجينا صديقة رونالدو تخوض تجربة التمثيل في الدراما السعودية!

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جورجينا صديقة رونالدو تخوض تجربة التمثيل في الدراما السعودية!
Globallookpress
جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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أعلن الممثل السعودي عبد الله السدحان عن مسلسله الجديد الذي تشارك فيه عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر الممثل السعودي عبد الله السدحان بوستر مسلسله الجديد "أضرار زواج المسيار"، ويظهر في الإعلان السدحان إلى جانب جورجينا ما أثار تساؤلات حول دخولها عالم التمثيل من باب الدراما السعودية.

وعلق السدحان على البوستر قائلا: "قريبا في عيد الفطر بإذن الله.. كل عام والجميع بألف خير".

ولم تعلق جورجينا رودريغيز على ما نشره السدحان ما يبقي الأمر غامضا إلى حين تكشف الحقيقة.

المصدر: RT

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