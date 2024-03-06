روسيا.. القبض على شاب أحضر حصانا إلى شقته في الطابق الخامس ليهنئ زوجته بعيد المرأة (فيديو)

تم إلقاء القبض على أحد سكان بلدة أوسينيكي بمنطقة كيميروفو الروسية بتهمة إثارة الشغب لإحضاره حصانا أبيض الساعة الثالثة ليلا إلى شقته في الطابق الخامس.

وقالت الخدمة الصحفية في إدارة الشرطة المحلية إن أحد سكان المبنى السكني في مدينة أوسينيكي يدعى سيرغي أراد على ما يبدو دخول الشقة التي يستأجرها على حصان أبيض، حيث أحضره وحاول ركوبه بدون جدوى، وتسجيل الفيديو من مدخل المبنى يثبت ذلك.

وتداولت مواقع الإنترنت أيضا مقطع فيديو سجلته زوجة الرجل المذكور، ويظهر فيه الحصان داخل الشقة إذ قالت الزوجة مازحة:"هذه هي الهدية التي حصلت عليها بمناسبة عيد المرأة العالمي، قرر زوجي أن يهديني حصانا".

وقد أجرت الشرطة تحقيقا وتعرفت على هذا المواطن. فتبيّن أنه من السكان المحليين ويبلغ من العمر 33 عاما ويعمل في مزرعة بقرية كراسنايا أورلوفكا، وتم اعتقال الرجل ونقله إلى قسم الشرطة.

وأثناء التحقيق معه أوضح الرجل أنه أخذ الحصان من المزرعة ليلا "لتراه العائلة". وصعد به الدرج إلى الشقة في الطابق الخامس، حيث أمضى ساعة ونصف قبل أن يعيده إلى المزرعة. ووفقا له، فإن زوجته تعاملت مع الموقف بروح الدعابة، معتبرة أن كل ذلك كان بمثابة مفاجأة قبل حلول عيد المرأة (في الثامن من مارس).

المصدر: نوفوستي