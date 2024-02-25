برج إيفل يفتح أبوابه مجددا للزوار بعد إغلاق دام ستة أيام

أعات السلطات الفرنسية فتح برج إيفل أمام الزوار، يوم الأحد، بعد إغلاقه ستة أيام بسبب إضراب العاملين المطالبين بزيادة أجورهم، وترميم المعلم التاريخي بعد أن علته بعض آثار الصدأ.

وقالت الشركة المشغلة للبرج، الذي يبلغ ارتفاعه 330 مترا، في بيان إنها توصلت لاتفاق مع النقابات التي تمثل العاملين بعد أن وعدت بتخصيص استثمار طموح قدره 380 مليون يورو (نحو 412 مليون دولار) بحلول عام 2031 من أجل أعمال ترميم البرج.

كما أطلقت الشركة مفاوضات بشأن الرواتب هذا الأسبوع، والتي يتوقع الانتهاء منها الشهر المقبل بعد أن طالب الموظفون المضربون بزيادة تتناسب مع إيرادات بيع التذاكر.

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وسيتألق البرج، الذي شيد قبل 135 عاما، بشكل بارز في السادس والعشرين من يوليو المقبل مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، ثم دورة الألعاب البارالمبية التي تليها.

وستوضع قطع معدنية سداسية الشكل مأخوذة من برج إيفل على ميداليات الأولمبياد.

عادة ما يكون برج إيفل متاحا للزوار 365 يوما في السنة، لكنه أغلق العام الماضي لمدة 10 أيام خلال احتجاجات حاشدة عمت جميع أنحاء فرنسا احتجاجا على خطة الحكومة المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد.

المصدر: أ. ب