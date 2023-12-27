فرنسا.. إغلاق برج إيفل بسبب إضراب العاملين تزامنا مع مئوية وفاة مصممه

أغلق برج إيفل اليوم الأربعاء أمام حركة الزوار في الذكرى المئوية لوفاة مؤسسه بسبب إضراب العاملين فيه في إطار مفاوضات العقود الجارية مع إدارة البرج.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، نقلا عن إدارة البرج، لا يزال بإمكان السياح الوصول إلى الممشى الزجاجي أسفل البرج، لكن سبيل الوصول إلى البرج مغلق حتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم إدارة البرج، لم يكشف عن اسمه، إن الإضراب أعلن قبل بدء مفاوضات العقود مع مدينة باريس التي تمتلك النصب التذكاري الذي يمتد عمره لـ 134 عاما.

وبحسب المتحدث يستقبل البرج عادة حوالي 20 ألف زائر يوميا في هذا الوقت من العام، مشيرا إلى أنه لا يزال من المقرر بث عرض موسيقي خاص في ذكرى وفاة غوستاف إيفل Gustave Eiffel مؤسس البرج اليوم الأربعاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتلفزيون الفرنسي، تم تسجيله مسبقا.

ولم يعلق ممثلو النقابات على الفور، كما لم يتضح إلى متى سيستمر الإضراب.

ويفتح برج إيفل، وهو أحد أكثر المواقع استقبالا للزوار حول العالم، أبوابه عادة يوميا على مدار العام، بالرغم من الإضرابات التي يشهدها من حين إلى آخر.

المصدر: أ ب