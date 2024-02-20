بريطاني يتناول 1176 قرصا من الإيبوبروفين خلال شهر.. فماذا حلّ به؟

أصيب رجل بريطاني بالفشل الكلوي نتيجة تناوله 1176 قرصا من الإيبوبروفين خلال شهر واحد، وانتهى به الأمر إلى العناية المركزة في المستشفى.

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وتشير LADBible، إلى أن الرجل (34 عام) لم يذكر اسمه، كان مولعا برياضة الجري. وأن مشاركته في سباقات الجري وغيرها من منافسات النشاط البدني جلبت له الشعور بالألم، لذلك بدأ بتناول الإيبوبروفين للتخلص من الأعراض المزعجة. وكان يزيد جرعة دواء الإيبوبروفين تدريجيا حتى وصل به الأمر إلى تناول 28 قرصا منه في اليوم، واستمر على هذه الحالة عدة أسابيع.

واكتشف الأطباء بعد فحصه، إلى أن تناوله كميات كبيرة من دواء الإيبوبروفين، أدى إلى إصابته بقرح في المعدة والمريء، بالإضافة إلى الفشل الكلوي.

وقد أخبر المريض الأطباء بأنه تناول خلال شهر 1176 قرصا من الإيبوبروفين.

ووفقا للأطباء، فإنه يخضع للعلاج الآن وحالته الصحية مستقرة.

المصدر: gazeta.ru