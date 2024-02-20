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إنقاذ فتاة روسية علقت بين جدارين في مكان ضيّق 3 أيام (فيديو)

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إنقاذ فتاة روسية علقت بين جدارين في مكان ضيّق 3 أيام (فيديو)
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تمكنت قوات وزارة الطوارئ الروسية من إنقاذ فتاة في مدينة سوتشي، كانت قد علقت 3 أيام في مكان ضيّق بين جداري الطابق السفلي لأحد المباني.

وتبعا للخدمة الصحفية للوزارة فإن الحادثة وقعت في مبنى مكون من 4 طوابق، إذ سقطت الفتاة التي تبلغ من العمر 22 سنة من أعلى المبنى لينتهي بها الأمر في مكان ضيّق بين جدارين في أسفل البناء، وحوصرت هناك 3 أيام إلى أن سمعت إحدى الجارات صرخاتها وهي تطلب المساعدة.

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وعند حضور المساعدة اضطر المنقذون لتكسير قسم من الجدار وإزالة الطوب لتشكيل فتحة لإخراج الفتاة، وتم إنقاذها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

المصدر: sochi.mk.ru

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