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سقوط جسم مجهول في ضواحي فولغوغراد

أخبار روسيا

سقوط جسم مجهول في ضواحي فولغوغراد
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ذكرت وسائل إعلام أن جسما مجهولا سقط في منطقة بضواحي فولغوغراد الروسية.

وظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي صور لحطام جسم مجهول تم العثور عليه في حقل بالقرب من قرية فيازوفكا بمنطقة إيلانسكي في ضواحي فولغوغراد الروسية.

ومن جهته قال المسؤول عن المنطقة، دميتري ليتفينوف:"(الجسم المجهول) سقط في أحد الحقول، ولم تظهر آثار أضرار على الأرض، ولا توجد إصابات بشرية أيضا، الحقل يقع في منطقة بعيدة جدا عن التجمعات السكانية".

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ولم يذكر ليتفينوف أي معلومات عن نوع الجسم المذكور، لكن القوات التابعة لوزارة الطوارئ الروسية ذكرت أن الجسم وقع قبل عدة أيام، وتمت معاينة منطقة سقوطه.

المصدر: نوفوستي

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