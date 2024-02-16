السفارة السعودية تكشف عن قرار إندونيسي بخصوص السياح الأجانب

كشفت السفارة السعودية لدى إندونيسيا اليوم الجمعة، عن قرار حكومة إقليم بالي في جمهورية إندونيسيا بفرض ضريبة على السياح الأجانب.

وفي بيان نشرته في حسابها على منصة "إكس"، قالت السفارة السعودية: "أعلنت حكومة إقليم بالي بجمهورية إندونيسيا فرض ضريبة على السياح الأجانب بقيمة 150 ألف روبيه (نحو 9.59 دولار) اعتبارا من تاريخ 14 فبراير 2024".





أعلنت حكومة اقليم بالي بجمهورية #إندونيسيا فرض ضريبة على السياح الاجانب بقيمة 150 الف روبيه اعتبارًا من تاريخ 14 فبراير 2024م. — السفارة في إندونيسيا (@KSAembassyID) February 16, 2024

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المصدر: RT