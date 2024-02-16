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السفارة السعودية تكشف عن قرار إندونيسي بخصوص السياح الأجانب

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السفارة السعودية تكشف عن قرار إندونيسي بخصوص السياح الأجانب
AFP
بالي - إندونيسيا، صورى أرشيفية
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 كشفت السفارة السعودية لدى إندونيسيا اليوم الجمعة، عن قرار حكومة إقليم بالي في جمهورية إندونيسيا بفرض ضريبة على السياح الأجانب.

وفي بيان نشرته في حسابها على منصة "إكس"، قالت السفارة السعودية: "أعلنت حكومة إقليم بالي بجمهورية إندونيسيا فرض ضريبة على السياح الأجانب بقيمة 150 ألف روبيه (نحو 9.59 دولار) اعتبارا من تاريخ 14 فبراير 2024".

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المصدر: RT

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