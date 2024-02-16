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تحذيرات من سوء أحوال الطقس في موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع

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تحذيرات من سوء أحوال الطقس في موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع
Sputnik alexandr galperin
صورة تعبيرية
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حذّر الخبراء في مركز الأرصاد الجوية بموسكو من تراكم الجليد على الطرقات، وسوء أحوال الطقس في المدينة وضواحيها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء في بيان صادر عن المركز اليوم الجمعة:"أعلن المركز عن المستوى (الأصفر) بالنسبة لخطورة الطقس في مدينة موسكو وضواحيها في عطلة نهاية الأسبوع، ويحذّر من تراكم الجليد على الطرقات".

وأضاف البيان:"يحذّر من هبوب رياح شديدة تصل سرعتها إلى 15 م/ثانية، تأثير هذه الرياح في موسكو سيستمر من الساعة 21:00 يوم 17 فبراير الجاري وحتى الساعة 15:00 يوم 18 فبراير، وفي ضواحي موسكو سيكون تأثير الرياح ما بين (الساعة 20:00 في 17 فبراير) وحتى (الساعة 17:00 في 18 فبراير)".

كما حذّر البيان من تساقط الثلوج والعواصف الثلجية في موسكو ما بين (الساعة 21:00 ، 17 فبراير) و (الساعة 09:00، 18 فبراير)، ومابين (الساعة 20:00، 17 فبراير) والساعة (10:00، 18 فبراير) في ضواحي العاصمة.

وتوقع المركز تشكل الجليد على الطرقات في ضواحي موسكو ما بين (الساعة 20:00، 17 فبراير) و(الساعة 16:00، 18 فبراير).

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وتجدر الإشارة إلى أن عاصفة ثلجية قوية ضربت مدينة موسكو يوم الخميس 15 فبراير الجاري، وتسبب بتساقط كميات كبيرة من الثلوج في معظم مناطق المدينة.

المصدر: نوفوستي

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