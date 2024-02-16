تحذيرات من سوء أحوال الطقس في موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع

حذّر الخبراء في مركز الأرصاد الجوية بموسكو من تراكم الجليد على الطرقات، وسوء أحوال الطقس في المدينة وضواحيها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء في بيان صادر عن المركز اليوم الجمعة:"أعلن المركز عن المستوى (الأصفر) بالنسبة لخطورة الطقس في مدينة موسكو وضواحيها في عطلة نهاية الأسبوع، ويحذّر من تراكم الجليد على الطرقات".

وأضاف البيان:"يحذّر من هبوب رياح شديدة تصل سرعتها إلى 15 م/ثانية، تأثير هذه الرياح في موسكو سيستمر من الساعة 21:00 يوم 17 فبراير الجاري وحتى الساعة 15:00 يوم 18 فبراير، وفي ضواحي موسكو سيكون تأثير الرياح ما بين (الساعة 20:00 في 17 فبراير) وحتى (الساعة 17:00 في 18 فبراير)".

كما حذّر البيان من تساقط الثلوج والعواصف الثلجية في موسكو ما بين (الساعة 21:00 ، 17 فبراير) و (الساعة 09:00، 18 فبراير)، ومابين (الساعة 20:00، 17 فبراير) والساعة (10:00، 18 فبراير) في ضواحي العاصمة.

وتوقع المركز تشكل الجليد على الطرقات في ضواحي موسكو ما بين (الساعة 20:00، 17 فبراير) و(الساعة 16:00، 18 فبراير).

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وتجدر الإشارة إلى أن عاصفة ثلجية قوية ضربت مدينة موسكو يوم الخميس 15 فبراير الجاري، وتسبب بتساقط كميات كبيرة من الثلوج في معظم مناطق المدينة.

المصدر: نوفوستي