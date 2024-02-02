فلوريدا.. صيادون يرصدون سحبا نادرة تشبه الأجسام الطائرة المجهولة (فيديو)

ظن صيادون قبالة جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية أنهم يرون المراحل الأولى من غزو كائنات فضائية للأرض، بسبب سحب نادرة شاهدوها.

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وشارك جوش جورجينسن من "BlacktipH Fishing"، وهي إحدى قنوات الصيد الأكثر شهرة على "يوتيوب"، فيديو يظهر سحبا غريبة مع فراغات دائرية في السماء.

وأشار أحد المتابعين للقناة إلى أنها سحب نادرة تعرف باسم سحب ثقوب السقوط، تتكون عندما يتبخر الماء شديد البرودة ويترك فجوة دائرية كبيرة خلفه.

ولكي يتشكل الثقب، يجب أن تكون القطرات الموجودة في طبقة السحابة باردة للغاية، وهذا يعني أنها في درجة حرارة أقل من الصفر، لكنها لم تتجمد بعد.

وأكد بحث عام 2011 أن الطائرات تلعب دورا في تكون هذه السحب، حيث يتمدد الهواء أثناء مروره فوق أجنحة أنواع معينة من الطائرات، وفوق شفرات مراوحها، مما يسبب البرودة التي تؤدي إلى تشكيل تلك السحب.

I’ve never seen clouds like this before. Does anyone know how these forms? We saw these in the Gulf of Mexico off Key West. pic.twitter.com/iFVQwzYVEq — BlacktipH (@BlacktipH) January 31, 2024

المصدر: "Brobible"