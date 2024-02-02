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راكون يحرم الآلاف من سكان تورونتو من الكهرباء

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راكون يحرم الآلاف من سكان تورونتو من الكهرباء
Sputnik
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أعلنت شركة كهرباء مدينة تورونتو الكندية أن راكونا حرم أمس الخميس نحو 7 آلاف شخص من سكان المدينة من الكهرباء.

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وأضافت الشركة أن انقطاعات التيار الكهربائي في أكبر مدينة كندية بدأت في الساعة 19:40 من أمس الخميس بالتوقيت المحلي.

وكتبت في صفحتها على منصة "إكس": "اكتشفت فرق الإصلاح أن راكونا أتلف معداتنا في إحدى المحطات وسط تورونتو. نعمل على إصلاح العطل، ونشكر الجميع على صبرهم".

ولم تقدم الشركة أي تفاصيل حول مصير الحيوان.

المصدر: نوفوستي

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