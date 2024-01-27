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توقف مرور السفن عبر مضيق البوسفور بسبب تعطل ناقلة شحن

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توقف مرور السفن عبر مضيق البوسفور بسبب تعطل ناقلة شحن
Legion-Media
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صرح مصدر في المديرية العامة لخفر السواحل التركي، بأنه تم تعليق عبور السفن مؤقتا عبر مضيق البوسفور في كلا الاتجاهين بسبب تعطل سفينة شحن.

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وكالة: تعليق الملاحة عبر البوسفور بعد تعطل سفينة
وكالة: تعليق الملاحة عبر البوسفور بعد تعطل سفينة

وأوضح مصدر في المديرية العامة لخفر السواحل التركي: "تعرضت ناقلة البضائع SNP Pazar البالغ طولها 80 مترا لمشكلة في المحرك أثناء مرورها عبر مضيق البوسفور في منطقة جسر السلطان محمد الفاتح".

وأضاف: "نتيجة لعطل الناقلة تم تعليق عبور السفن عبر المضيق مؤقتا في كلا الاتجاهين".

كما أشار إلى أن "زوارق القطر الخاصة بخفر السواحل تعمل على قطر السفينة التي ترفع علم بربادوس".

المصدر: نوفوستي

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