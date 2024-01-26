أمريكية تحطم رقما قياسيا عالميا لأطول شعر على ذراعيها

دخلت فتاة من الولايات المتحدة الأمريكية موسوعة "غينيس" بسبب شعر ذراعيها الذي يبلغ طوله 18 سنتيمترا.

دخلت الفتاة مايسي ديفيس ساذرلاند من كاليفورنيا الأمريكية موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لأطول شعر على ذراعيها. وتمكنت من زيادة طول شعرها إلى 18 سنتيمترا، وهو الرقم القياسي العالمي للنساء، وقبلها لم يكن لدى أي امرأة أخرى مثل هذا الشعر الطويل على أطرافها العلوية. جاء ذلك على الموقع الرسمي لكتاب"غينيس".

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وقالت ميسي التي لم تنتبه لفترة طويلة أنها تعيش بشعر طويل بشكل غير طبيعي:

"كنت في "ديزني لاند" مع عائلة صديقتي كايلي، ولاحظ شقيقها الشعر على ذراعيّ، فقال إنه طويل جدا، وكان أول ما خطر بباله هو نزعه.

في تلك اللحظة بالذات قررت الفتاة أن تعتني بإطالة شعر ذراعيها لكي تدخل موسوعة "غينيس". وبعد سنوات من نموه، تمكنت ميسي من الوصول إلى طول الشعر الذي يبلغ 18.4 سنتيمتر. وستحاول الآن تحطيم الرقم القياسي بين الرجال وهو 21.7 سنتيمتر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا