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خبير يوضح التأثير الحقيقي لاستخدام شواحن مختلفة للهاتف الذكي

العالم الرقمي و Social media

خبير يوضح التأثير الحقيقي لاستخدام شواحن مختلفة للهاتف الذكي
Sputnik
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أكد الأستاذ في مكتب "حماية المعلومات" التصميمي فاسيلي شوتوف سلامة استخدام أي شاحن لشحن الهاتف الذكي، بغض النظر عن استطاعته.

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وقال شوتوف: "كقاعدة عامة لا يمكن للهاتف الحصول على شحن إضافي من شاحن أكثر استطاعة".

وأكد أن الهاتف سيستغرق وقتا أثناء عملية الشحن حسب التصميم الذي قدمته الشركة المصنعة بغض النظر عن استطاعة الشاحن المستخدم.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في استخدام أجهزة الشحن منخفضة الجودة، لأن ذلك سيؤدي إلى التآكل السريع لوحدة الطاقة وارتفاع درجة حرارة البطاريات مما ينعكس سلبا على الهاتف.

وأوضح شوتوف أن ذلك قد يسبب مشاكل في عملية نقل البيانات وبالإضافة إلى خطر الحريق بسبب الشاحن منخفض الجودة.

المصدر: نوفوستي

 

 

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