الهند.. ميت "تبعث" فيه الحياة بفضل حفرة صدمت سيارة إسعاف تحمل جثمانه (فيديو)

شهدت ولاية هاريانا الهندية بعد إعلان وفاة عجوز واقعة غريبة، حيث وأثناء نقل جثته إلى منزله اصطدمت سيارة الإسعاف التي كانت تقل جثمانه بحفرة ما أدى إلى اكتشاف أنه مازال حيا.

ووفقا لتقرير نشره موقع "NDTV" فقد حولت سيارة الإسعاف طريقها فورا نحو أقرب مستشفى.

وذكرت الموقع أن الرجل ويدعى دارشان سينغ برار 80 عاما كان يعاني من مرض شديد دفع حفيده إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبعد أن أمضى أربعة أيام على جهاز التنفس الصناعي أعلن الأطباء وفاته بسبب توقف القلب عن النبض.

وذكر الموقع أن أسرة العجوز قامت بترتيب الاستعدادات للجنازة حيث تجمع المشيعون في منزلهم وتم نصب خيمة للعزاء ووضع الطعام وجمع الأخشاب للطقوس الأخيرة قبيل إحراق الجثمان، غير أنه وأثناء رحلة العودة من المستشفى تمهيدا للوداع الأخير، اصطدمت سيارة الإسعاف بشكل غير متوقع بحفرة.

وحسب حفيد برار الذي رافقه، أدى الاصطدام إلى حركة ملحوظة من جده ومحاولة للنهوض فقام بفحص نبضات القلب وبعد تأكده من أنه ما زال على قيد الحياة تم نقله إلى مستشفى قريب.

وتحقق الأطباء في المستشفى من أنه ما زال على قيد الحياة، مؤكدين أنه ظهرت عليه علامات الحياة بما في ذلك التنفس التلقائي واستقرار العلامات الحيوية، لكنه لا يزال في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة، ويعاني من التهابات في الصدر تؤدي إلى صعوبة في التنفس.

المصدر: "NDTV"