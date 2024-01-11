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تونس.. وفاة أحد أكبر المعمرين في العالم عن عمر ناهز 119 سنة (صورة + فيديو)

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تونس.. وفاة أحد أكبر المعمرين في العالم عن عمر ناهز 119 سنة (صورة + فيديو)
RT / mosaique fm
حسين ميساوي
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قالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن حسين ميساوي من معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين (وسط غرب تونس) وأحد أكبر المعمرين في العالم، توفي يوم الخميس عن عمر ناهز 119 سنة.

وكانت "موزاييك" قد التقت المعمر التونسي الراحل بمناسبة عيد ميلاده الـ 119، شهر مايو 2023، حيث قال حينها "أفنيتُ حياتي في الجبال، ألاحق الاستعمار ويلاحقني، من القصرين وصولا إلى الجلاء في بنزرت"، هكذا لخص حسين ميساوي أكثر من قرن من حياته.

ووفق ما ذكرته "موزاييك" يعتبر حسين الميساوي أكبر معمّر في العالم كان على قيد الحياة.

وكانت ابنة أكبر معمر في العالم مليكة ميساوي قد أشارت إلى أن والدها قد عاش لسنوات طويلة مطاردا من الاستعمار الفرنسي في الجبال قبل زواجه ولم ينعم بالراحة إلا إثر معركة الجلاء.

تونس.. وفاة أحد أكبر المعمرين في العالم عن عمر ناهز 119 سنة (صورة + فيديو)

المصدر: "موزاييك"

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