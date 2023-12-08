بيع قائمة طعام تحمل توقيع الزعيم الصيني ماو تسي تونغ في مزاد بالولايات المتحدة

تم بيع قائمة طعام لمأدبة رسمية وقع عليها الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ في مزاد بالولايات المتحدة مقابل مبلغ 275 ألف دولار.

وقالت دار مزادات "آر آر"، ومقرها في بوسطن، إن القائمة كانت مخصصة لمأدبة أقيمت في بكين في 19 أكتوبر 1956، لإحياء ذكرى أول زيارة دولة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق حسين شهيد سهروردي إلى الصين.

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وتم التوقيع على القائمة بقلم حبر من قبل 6 من رجال الدولة الصينيين المؤثرين، وبينهم الزعيم ماو تسي تونغ ورئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) تشو إن لاي.

وتضمنت المأدبة أطعمة من كلا البلدين وأطباقا شهية شهيرة بما فيها طبق "بط بكين المشوي".

يشار إلى أنه في عام 2015، تم التحدث عن نية طرح "بورتريه" ماو تسي تونغ، بريشة الرسام الأمريكي المعروف أندي وارهول للبيع في دار "سوثبي" للمزادات.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن ناطق باسم "سوثبي" أن المزاد العلني سيقام في 11 نوفمبر من العام نفسه.

وكان قد أعلن عن السعر الابتدائي للوحة الفنية، وهو 40 مليون دولار.

المصدر: أ ب + تاس