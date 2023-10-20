محمد رمضان يتبرع لصالح أهالي غزة

قال الفنان المصري الشهير محمد رمضان إنه سيتبرع بأرباح جولته الغنائية التي يبدأها بحفل في أبوظبي بدولة الإمارات، لصالح أهالي غزة.

وذكر رمضان عبر خاصية "ستوري" في حسابه على "إنستغرام": "الليلة حفلة افتتاح بطولة UFC بجزيرة السعديات بأبو ظبي، جولتي مخصصة لمساعدة أهالي غزة".

ويبدأ محمد رمضان جولة غنائية في أبوظبي إذ يحيي حفل افتتاح بطولة "UFC" التي ستقام على جزيرة السعديات.

وكان محمد رمضان قد تفاعل مع الأحداث في غزة ونشر مقطع فيديو يعبر فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وأهالي القطاع ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى جميع الجيوش والحكومات العربية.

وطالب رمضان النشطاء الذين يدعون إلى نشر القضية الفلسطينية باللغة الإنجليزية للعالم الغربي بتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني من شعوب وحكومات البلاد العربية وجيوشها، مشيرا إلى أن الدول العربية تمتلك العدة والعتاد اللازمين لدخول الحرب.

وقال رمضان في الفيديو: "عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟، صوتنا يوصل لبلادنا!، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها، هنستخدمها متى أسلحتنا وجيوشنا؟".

وشدد الفنان المصري، على أن الشعب العربي لا يحتاج إلى أحد من الغرب للدفاع عنه، مؤكدا أن هذه الطلبات "قمة الجبن"، مشددا على ضرورة التحرك العربي للدفاع عن النفس.

المصدر: RT