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إسبانيا.. وفاة رجل بـ"طعنة ثور" (فيديو)

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إسبانيا.. وفاة رجل بـ
AFP
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توفي رجل إسباني يبلغ من العمر 61 عاما متأثرا بإصابات ألحقها به ثور، أثناء مهرجان للركض أمام الثيران في منطقة فالنسيا شرق إسبانيا.

وقال المسؤولون إن الرجل نقل إلى المستشفى، وكشفت تقارير صحفية أنه تعرض لـ4 طعنات من قرن الثور، أحدها أثر على الرئة والكبد، حتى توفي في وقت لاحق. 

وأضاف المسؤولون أن الثور ذاته أصاب رجلا آخر (63 عاما) في ساقه، لكنه في حالة مستقرة بالمستشفى.

وتطلق الثيران في الشوارع ويركض المشاركون في المهرجان أمامها، في تقليد تتبعه أكثر من 1820 بلدية إسبانية كل عام، وفقا لاستطلاع حديث أجرته جمعيتان للدفاع عن حقوق الحيوان.

 وتحظى مثل هذه الأحداث بشعبية، لكن الكثير من النشطاء يقولون إنها خطرة وجنونية، واحتدم الجدل بشأن إقامتها خلال السنوات القليلة الماضية.

ويوفر موسم سباق الثيران دفعة لاقتصاد فالنسيا. ووجدت دراسة أجريت عام 2019 أنها خلقت أكثر من 3000 فرصة عمل وجلبت 300 مليون يورو من خلال ما يقرب من 10000 حدث سنويا.

المصدر: BBC

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